İsrail'den bayram sabahı Mescid-i Aksa'ya müdahale
Siyonist İsrail polisi, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere müdahale etti.
11 Ağustos 2019 Pazar 09:43
Siyonist İsrail polisi, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere müdahale etti.
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