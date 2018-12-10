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İsrail'den "Lübnan'daki tünel bölgesini boşaltın" uyarısı

İsrail ordusu, keşfedilen tünellerin üzerinde kalan köylerde yaşayanların geçici olarak bölgeyi terketmelerini istedi

10 Aralık 2018 Pazartesi 01:37
İsrail'den "Lübnan'daki tünel bölgesini boşaltın" uyarısı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde keşfedilen tünellerin üstündeki Kila ve Ramiye köylerinde yaşayanların hayatlarının tehlikede olduğu uyarısı yaptı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, keşfedilen tünellerin üzerinde kalan köylerin sakinlerinin geçici olarak bölgeyi terk etmelerini istedi.

Adraee, Hizbullah'ın Kila ve Ramiye köylerinin bulunduğu bölgenin altında kazdığı birçok tünel sebebiyle bölgeyi barut fıçısına dönüştürdüğünü belirtti.

Kila ve Ramiye köyleri sakinlerinin hayatlarının tehlikede olduğu uyarısı yapan Adraee, "Evleriniz barut fıçısının üzerinde bulunduğunu biliyorsunuz. Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Adraee, Kila ve Ramiye köylerinde yaşayanlara güvenlikleri için evlerinden geçici olarak ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 01:37
  1. İsrail
  2. Lübnan
  3. tüneller

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