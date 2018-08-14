İsrail'den Lübnan'a sis bombası!
İsrail askerleri, sınırda devriye görevi yapan Lübnan askerlerine sis bombası attı. Saldırı sonrası iki Lübnan askeri boğulma tehlikesi yaşadı.14 Ağustos 2018 Salı 21:36
İsrail askerlerinin, sınır bölgesinde devriye gezen Lübnan askerlerine sis bombası atması sonucu 2 asker boğulma tehlikesi geçirdi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Rımeyş beldesinde devriye gezen Lübnan askeri istihbarat birliğine 6 adet sis bombası atarak saldırdığı belirtildi.
Olayda 2 askerin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca sis bombaları nedeniyle Lübnan tarafında çıkan yangının sınırın karşı tarafına da sıçradığı kaydedildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile eş güdümlü hareket eden Lübnan askerleri ve sivil savunma birimlerinin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü ifade edildi.
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