0553 313 94 23

İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li yakalandı

17 Ocak 2019 Perşembe 19:41
İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li yakalandı

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, İsrail sınırından yasa dışı şekilde ülkeye giriş yapan bir ABD vatandaşının yakalandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ocak'ta bir kişinin İsrail sınırından Lübnan'a kaçak giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyon neticesinde Colin Emery isimli ABD vatandaşının ülkenin güneyindeki Sur kentinde saklandığı yerde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Emery hakkında ilgili makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin sınır hattını geçip Lübnan'a girdiğine dair şüpheler olduğuna işaret ederek, konunun araştırıldığını belirtmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:41
  1. ABD vatandaşı
  2. Lübnan ordusu
  3. Sur kentinde yakalandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li yakalandı
    1. İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li..
    2. Askerlik ne zaman düşecek 2019 son..
    3. İran yargısından ABD'de gözaltına..
    4. Aziz Kocaoğlu, sürpriz adaylığın..
    5. Aileler devreye girdi! Teröristler..
    6. Mesut Özil'e sert eleştiri! "Emekli..
    7. Çin'de eski Komünist Parti yetkilisi..
    8. Nijerya en ucuz petrolün satıldığı 6...
    9. Asker ailelerine müjde! Tümünü devlet..
    10. TOBB'dan Erzurum'a 16 derslikli ortaokul
    11. Putin'den Türk Akımı açıklaması: Hazırız
    12. Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına..
    13. Yedek lastik içinde 70 bin uyuşturucu..
    14. Katar'da bulunan Bakan Soylu'dan fuar..
    15. Zeybekçi'den Karşıyaka açıklaması!
    16. Bilal Erdoğan gençleri uyardı:..
    17. "Şimdi Afrika zamanı"
    18. "Bu sıkıntılı dönemden daha güçlü..
    19. "Muradiye Su'nun satılması söz konusu..
    20. Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?