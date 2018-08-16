0553 313 94 23

İsrail'den küstah tehdit: Arap Baharı havası oluşturabiliriz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın otoritesini, bölgede yaşayan halkı harekete geçirerek yıkma tehdidinde bulundu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 19:24
İsrail'den küstah tehdit: Arap Baharı havası oluşturabiliriz

İsrail'in "Maariv" gazetesine konuşan Liberman, "Gazze'deki Hamas yönetimini devirmek için iki seçenek var: Ya birçok askeri kurban vererek Gazze'yi işgal etmek ya da orada bir 'Arap Baharı' havası yaratmak" dedi.

Liberman İsrail'in Hamasla değil Gazze halkıyla iletişime geçmeye önem verdiğine işaret ederek, "Gazzelilerin Hamas'a verdiği desteğin çok alt seviyelere düştüğünü" ileri sürdü. İsrail'in sahadaki gelişmelere göre hareket ettiğini vurgulayan Liberman, Hamas ile İsrail arasında üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen müzakerelere ilişkin ise herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti.

Liberman, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri "aç bırakmanın" kendi menfaatlerine olmadığını belirterek, "Dünyanın dört bir tarafında birçok girişim olduğu doğrudur. Ancak biz işleri kendi menfaatlerimize göre yönetiriz. Açıkça söylüyoruz, eğer barış ve sükûnet olursa bundan ilk yararlanacak olan taraf Gazze halkı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in Savunma Bakanlığı'nın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştirmesine de tepki gösteren Liberman, şunları kaydetti:

"Bazı siyasiler sloganik konuşmayı seviyor. Her bakan kendi sorumluluk alanıyla ilgilensin. Biz görevlerimizde herhangi kusurda bulunmayız."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 19:24
  1. İsrail
  2. Hamas
  3. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolarda sert düşüş devam ediyor
    1. Dolarda sert düşüş devam ediyor
    2. Kılıçdaroğlu noktayı koydu: Kurultay..
    3. İsrail'den küstah tehdit: Arap Baharı..
    4. Terör örgütüne büyük darbe: 5 terörist..
    5. Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası..
    6. AK Partili Öznur Çalık: Tanklarına..
    7. Terör örgütünde büyük panik! Çöküş..
    8. FETÖ eriyor! Bir ülke daha okullarını..
    9. ABD medyasından Trump'a şok! Kampanya..
    10. Kolay tiramusu nasıl yapılır?
    11. İBB, ‘Alo Tercih’ ekibi 66 ilden..
    12. Parkedeki oluşan çiziklerden kurtulmak..
    13. Kurban Bayramı’nda vatandaşlar zoonoz..
    14. Peyniri saklama koşulları nelerdir?
    15. Ağzı körelmiş makası bilemek için..
    16. Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri..
    17. Karaciğer kist hidatiği nedir? Nasıl..
    18. Skleroderma (Deri Kalınlaşması)..
    19. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    20. İdrarda lökosit görülmesi nedenleri..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?