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İsrail'den küstah tehdit: 7 kat güçlü bir şekilde vururuz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin gereklilik halinde Gazze'deki Hamas'ı çok daha güçlü bir şekilde vurmaya hazır olduğunu belirtti.

22 Temmuz 2018 Pazar 21:30
İsrail'den küstah tehdit: 7 kat güçlü bir şekilde vururuz

Sputnik'te yer alan habere göre; İsrail ordusunun, askerlerine karşı hafta sonu açılan ateşe karşılık olarak Gazze'deki hedefleri vurduğunu hatırlatan Netanyahu, "Hafta sonu Hamas'ı çok güçlü bir şekilde vurduk. Eğer gerekirse, onları yedi kat daha güçlü bir şekilde vururuz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cuma İsrail, sınır ötesinden keskin nişancı ateşinden bir askerin ölmesine misilleme olarak Filistinli militanlara ait neredeyse 80 hedefi bombalamıştı. Birkaç saat süren saldırının ardından Ortadoğu medya kaynakları, Mısır'ın arabuluculuğu ile İsrail ile Gazze'deki militanların ateşkes anlaşması yaptıklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 21:30
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  2. Gazze
  3. Filistin
  4. Binyamin Netanyahu

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