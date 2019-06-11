0553 313 94 23

İsrail'den Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinin temyiz başvurusuna ret

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait büyük gayrimenkullerin Yahudi yerleşimcilere satışının iptal edilmesi için yapılan başvuru İsrail Yüksek Mahkemesince reddedildi

11 Haziran 2019 Salı 16:49
İsrail'den Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinin temyiz başvurusuna ret

KUDÜS (AA) – İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait büyük gayrimenkullerin Yahudi yerleşimciler tarafından satın alınmasına karşı yapılan temyiz başvurusunu reddetti.

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararında söz konusu gayrimenkullerin eski Kudüs Rum Ortodoks Patriği Irenaeus ile Yahudi yerleşimciler arasında yapılan anlaşma gereği satıldığına işaret edildi.

Eski Patrik Irenaeus'un yetkileri konusunda şüpheye mahal olmadığı ve İsrail hükümeti tarafından 2004'te patrikliğinin tanındığı vurgulanan kararda, "Irenaeus'un atamasına ilişkin iddialar da reddedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Temyiz başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak Patrikhanenin, varlıkların gelirlerinin hesaplarına aktarılmadığına ilişkin iddiaları ispat etmeyi başaramaması gösterildi.

Mahkemenin kararında ayrıca, Patrikhanenin Yahudi yerleşimciler ile yaptığı sözleşmelerin doğru olmadığına ilişkin açılan bir dizi davadan, Kilise Konsili'nin onayını alamadığı gerekçesiyle vazgeçtiği ve sadece rüşvet iddialarına yoğunlaştığı belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan gayrimenkulleri satın aldığı belirtilen Yahudi yerleşimci Ateret Cohanim adlı dini-siyonist yapı, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gayrimenkulleri 1996'da milyonlarca dolar karşılığında satın aldığını duyurmuştu.

Eski Şehir bölgesindeki Yafa Kapısı'nın girişindeki Hazreti Ömer Meydanı'nda bulunduğu belirtilen gayrimenkullerin, 30 odalı Imperial Oteli ile 12 odalı Petra Oteli ve hemen yanındaki devasa bir bina olduğu ifade ediliyor.

- Patrikhaneye ait gayrimenkullerin satıldığı 2005'te fark edildi

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait gayrimenkullerin satıldığının 2005'te fark edilmesi, dönemin Kudüs Rum Ortodoks Patriği Irenaeus'un azledilmesine yol açmış ve Filistinliler nezdinde büyük bir kargaşaya neden olmuştu.

O dönem Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, satışın büyük bir yolsuzluk ve rüşvet durumu olduğunu, Kilise Konsili'nin onayı olmaksızın gerçekleştiğini iddia etmiş, yapılan sözleşmeleri iptal edeceğini vadetmişti.

Bunun üzerine Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinin sözleşmelerin iptali için 2018'de Kudüs Merkezi Mahkemesine taşıdığı dava Ateret Cohanim lehine sonuçlanınca kararın temyizi için bu kez İsrail Yüksek Mahkemesine başvurulmuştu.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden İsrail Yüksek Mahkemesinin temyiz başvurusunu reddetmesi üzerine şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:49
  1. Ateret Cohanim
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Doğu Kudüs
  5. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv deposunda yangın
    1. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv..
    2. Karaman’da tırla çarpışan keçi yüklü..
    3. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    4. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    5. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    6. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    7. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    8. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    9. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    10. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    11. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    12. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    13. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    14. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    15. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    16. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    17. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    18. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    19. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    20. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    21. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    22. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    23. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    24. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    25. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    26. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    27. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    28. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    29. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    30. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!