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İsrail'den Kudüs Bakanı'na yurt dışına çıkış yasağı

İsrail makamları, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Hüseyni'ye yurt dışına çıkış, Kudüs Valisi Gays'a da Batı Şeria'ya giriş yasağı getirdi

22 Kasım 2018 Perşembe 18:43
İsrail'den Kudüs Bakanı'na yurt dışına çıkış yasağı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni'nin pasaportuna el koyarak 3 ay süresince yurt dışına çıkışını yasakladı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail istihbarat servisinin dün Bakan Hüseyni'yi Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye (Russian Compound) İstihbarat Merkezi'ne çağırdığı ve hakkında 3 ay yurt dışı yasağı getirildiğine ilişkin kararı kendisine tebliğ ettiği belirtildi.

İsrailli yetkililer bu karar uyarınca Bakan Hüseyni'ye Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Lübnan'da düzenlenmesi planlanan konferansa katılamayacağını da bildirdi.

Aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi olan Hüseyni’nin pasaportuna el konulduğu ve 10 bin şekel (yaklaşık 14 bin TL) mali kefalete imza attırıldığı ifade edilen açıklamada, planlandığı üzere Hüseyni'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına Lübnan'daki konferansta konuşma yapmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail makamlarının Kudüs Bakanlığı'na bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'a da işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs Valisi Gays'ın aynı zamanda aralarında Kudüs Bakanı Hüseyni ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in de bulunduğu bazı üst düzey Filistinli yetkililerle bir araya gelmesinin yasaklandığına dikkat çekildi.

Kudüs Valisi Gays, geçen ay İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:43
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni

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