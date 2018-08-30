İsrail'den kritik Suriye açıklaması!

İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin kuzey sınırında gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Suriye'deki iç savaş sonrası dönemle alakalı herhangi bir uluslararası anlaşma İsrail açısından bağlayıcı değil." dedi.

Her türlü anlaşma ve sözleşmeye saygı duyduklarını ancak kendilerini bağlamadığını kaydeden Liberman, yalnızca İsrail'in güvenlik çıkarlarına bağlı olduklarını ifade etti.

Liberman sözünü ettiği anlaşmalara ilişkin ayrıntı vermezken, İsrailli yetkililer daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık İran'ın Suriye'deki varlığını kabul etmediklerine yönelik beyanatlarda bulunmuştu.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, bir süre önce Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ederek burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatemi, söz konusu anlaşmanın İranlıların Suriye'deki varlığının devamını sağlayacağını vurgulamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün bir törende yaptığı konuşmada "İran ile Suriye arasındaki hiçbir anlaşma ve tehdidin kendilerini caydıramayacağını" belirterek, "İsrail ordusu, İran'ın Suriye'de asker ve gelişmiş silah sistemleri konuşlandırma girişimine karşı güçlü ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.