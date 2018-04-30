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İsrail'den kritik İran açıklaması: Bu geceyi bekleyin

Terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu akşam İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili önemli bir gelişme açıklayacağı duyuruldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:59
İsrail'den kritik İran açıklaması: Bu geceyi bekleyin

Terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu akşam, İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili 'önemli bir gelişmeyi' açıklayacağı duyuruldu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada konuyla ilgili başka bir detaya yer verilmedi.

NETANYAHU, "İRAN İLE İLGİLİ YENİ İSTİHBARAT BİLGİLERİ PAYLAŞACAK" İDDİASI

İsrail televizyonu Kanal 10'dan gazeteci Barak Ravid, Benjamin Netanyahu'nun İran'ın anlaşmayı ihlal edip yalan söylediğini, nükleer programını devam ettirdiğine dair "yeni istihbarat" bilgilerini açıklayacağını iddia etti.

BU GELİŞMELERDEN ÖNCE ABD İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Netanyahu, bu gelişmeler öncesinde, CIA Direktörü iken ABD Dışişleri Bakanı olarak atanan Mike Pompeo'yu ağırlamıştı.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLEBİLİR

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

KRİTİK TARİH 12 MAYIS

Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:59
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