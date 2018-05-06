İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’la çatışma olacaksa, erken olmasının daha iyi olduğunu söyledi.06 Mayıs 2018 Pazar 11:58
Haftalık kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’ın Suriye’ye hassas silahlar konuşlandırdığını belirtti.
Tahran’ın İsrail ve uçaklarını Suriye’den hedef almak istediğini öne süren Netanyahu, tehdit gibi cümleler sarf etti:
“İran’a karşı dik duracağız. Herhangi bir çatışmaya karşıyız. Ancak bu olacaksa, erken olması geç olmasından iyidir.”
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