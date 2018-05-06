İsrail’den İran'a tehdit: Erken olması daha iyi!

Haftalık kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’ın Suriye’ye hassas silahlar konuşlandırdığını belirtti.

Tahran’ın İsrail ve uçaklarını Suriye’den hedef almak istediğini öne süren Netanyahu, tehdit gibi cümleler sarf etti:

“İran’a karşı dik duracağız. Herhangi bir çatışmaya karşıyız. Ancak bu olacaksa, erken olması geç olmasından iyidir.”