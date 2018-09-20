0553 313 94 23

İsrail'den İran'a tehdit!

İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz' açıklamasında bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:50
İsrail'den İran'a tehdit!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a savaş açma  imasında bulunurken, ülkesinin "ılımlı" Arap dünyasıyla ilişkilerinin giderek  iyileştiğini belirtti. 

Netanyahu, Batı Kudüs'te 1973'te Mısır ile yapılan Yom Kippur  Savaşı'nda öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen programda yaptığı  konuşmada, "Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize  dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz."  dedi.

İran'ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, "İran bugün Ortadoğu'da  dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri  yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu  yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, öte yandan "ılımlı" olarak nitelediği bölgedeki bazı Arap  ülkeleri ile İsrail'in ilişkilerinde gelişmeler olduğuna dikkati çekerek,  "Ortadoğu tehlikelerle dolu. Ancak ışık huzmeleri de var. Ilımlı Arap dünyasıyla  ilişkilerimiz eşi görülmemiş bir dönüşümden geçiyor, büyük ülkeler İsrail'le  ilişkilerin değerinin giderek daha fazla farkında." diye konuştu.

"ARAP ÜLKELERİYLE KADEMELİ YAKINLAŞMA"

İsrail ile "ılımlı" Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın aşamalı  olarak sürdüğünü belirten Netanyahu, şunları söyledi:

"Bu biraz zaman alabilir, ancak bu aşamalı yakınlaşmanın somut  meyvelerini vereceğine ve normalleşmeyi sağlayacağına, daha sonra da barışı tesis  edeceğine inanıyorum."

İsrail basını, Netanyahu'nun adını vermeden "ılımlı" olarak nitelediği  ülkelerin başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere  Körfez ülkeleri olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı açıklamada,  İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırmaya devam edeceğini ve İran'ın  Suriye'deki temerküzüne izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

Başbakan Netanyahu daha önce de, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce  henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile  sonlandırmakta kararlıdır." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail son dönemde Suriye'deki İran hedefine yönelik saldırılar  düzenliyor. İsrailli yetkililer, “İran'ın Suriye'deki temerküzü” olarak  isimlendirdikleri varlığını engellemek için bir dizi strateji geliştirme  konusunda ise ısrarlı.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye  ve GolanTepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran  destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar  düzenliyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:50
  1. israil
  2. iran
  3. ortadoğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    1. Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    2. Bağırsak temizliği için tüketilmesi..
    3. Ayranın faydaları nelerdir?
    4. Nöbetçi eczane İzmir Çiğli
    5. Dolgunun hükmü
    6. Bu hastalıklar sırt ağrısını tetikliyor!
    7. Temizlik hastalığı nedir? Nasıl tedavi..
    8. Yorgunluktan kurtulmak için neler..
    9. Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka
    10. Kalp sağlığını korumak için..
    11. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    12. Nöbetçi eczane Bakırköy
    13. Nöbetçi eczane Kadıköy
    14. Böyle kaza görülmedi! Diyarbakır araba..
    15. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    16. Nöbetçi eczane Esenler
    17. Brezilya’da kızamık patlaması: 9 kişi..
    18. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    19. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    20. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü