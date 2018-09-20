İsrail'den İran'a tehdit!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a savaş açma imasında bulunurken, ülkesinin "ılımlı" Arap dünyasıyla ilişkilerinin giderek iyileştiğini belirtti.

Netanyahu, Batı Kudüs'te 1973'te Mısır ile yapılan Yom Kippur Savaşı'nda öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz." dedi.

İran'ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, "İran bugün Ortadoğu'da dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, öte yandan "ılımlı" olarak nitelediği bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile İsrail'in ilişkilerinde gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, "Ortadoğu tehlikelerle dolu. Ancak ışık huzmeleri de var. Ilımlı Arap dünyasıyla ilişkilerimiz eşi görülmemiş bir dönüşümden geçiyor, büyük ülkeler İsrail'le ilişkilerin değerinin giderek daha fazla farkında." diye konuştu.

"ARAP ÜLKELERİYLE KADEMELİ YAKINLAŞMA"

İsrail ile "ılımlı" Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın aşamalı olarak sürdüğünü belirten Netanyahu, şunları söyledi:

"Bu biraz zaman alabilir, ancak bu aşamalı yakınlaşmanın somut meyvelerini vereceğine ve normalleşmeyi sağlayacağına, daha sonra da barışı tesis edeceğine inanıyorum."

İsrail basını, Netanyahu'nun adını vermeden "ılımlı" olarak nitelediği ülkelerin başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırmaya devam edeceğini ve İran'ın Suriye'deki temerküzüne izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

Başbakan Netanyahu daha önce de, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail son dönemde Suriye'deki İran hedefine yönelik saldırılar düzenliyor. İsrailli yetkililer, “İran'ın Suriye'deki temerküzü” olarak isimlendirdikleri varlığını engellemek için bir dizi strateji geliştirme konusunda ise ısrarlı.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve GolanTepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.