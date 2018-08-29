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İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle...

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Katz, İran  ile Suriye arasında varılan anlaşmanın ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı  açıklamada "Suriye'deki İran mevzilerini hedef alma" tehdidini yineledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:08
İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle...

Katz, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bizim  belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin pek çok kez Suriye'deki tüm İran mevzilerini  engelleyeceği açıklaması yaptığını hatırlatan Katz, "İsrail, İran'ın Suriye'de  konuşlanmasına izin vermeyecektir. İsrail'i tehdit eden İran hedeflerine karşı  bütün güçlerimizle karşı koyacağız." diye konuştu.

Katz ayrıca Beşşar Esed'e işaret ederek, "İran kuvvetlerini savunması  halinde bunun sonuçlarına derhal katlanacağını" ifade etti.

İran yaptırımlarının uygulanması için "İsrail-ABD ortak ekibi"

Öte yandan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, İsrail ile ABD arasında İran'a karşı yaptırımların  uygulanmasına yönelik ortak bir ekip oluşturulduğunu ilan etti.

Açıklamasında Kahlon, "İran'a karşı yaptırımların daha da  güçlendirilmesinin vakti geldi." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, birkaç gün önce Şam'ı ziyaret etmiş  ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza  atmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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