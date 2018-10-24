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İsrail'den Hindistan'a 777 milyon dolarlık hava savunma sistemi satışı

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ile Hindistan arasında 777 milyon dolar değerinde uzun menzilli hava savunma sistemi satışı anlaşması imzaladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:56
İsrail'den Hindistan'a 777 milyon dolarlık hava savunma sistemi satışı

IAI'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Deniz Kuvvetleri, 7 farklı gemide kullanılmak üzere İsrail'den uzun menzilli Barak-8 hava savunma sistemi alacak.

Hava savunma sisteminin satışına ilişkin anlaşma, IAI ile Hindistanlı kamu şirketi Bharat Electronics Limited arasında imzalanırken, satışın tutarının 777 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail 6 milyar dolar gelir elde etti

Açıklamada, bu satışla birlikte İsrail'in, son yıllarda Barak-8 hava savunma sisteminin satışından 6 milyar dolara yakın gelir elde ettiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, satışa ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik için yapılan harcamanın masraf değil yatırım olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya'nın ardından Hindistan'a en fazla silah satışı yapan ülkeler arasında yer alan İsrail, bu ülkeye her yıl ortalama 1 milyar dolar değerinde silah satışı gerçekleştiriyor.

İki ülke arasında geçen yıl da yaklaşık 2 milyar dolar değerinde silah satışı anlaşmaları imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:56
  1. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman

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