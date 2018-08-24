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İsrail'den insanlık dışı müdahale! 50 Filistinli yaralandı

Gazze Şeridi'nde devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere katil İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak yaptığı müdahale sonucu 50 Filistinli yaralandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 21:00
İsrail'den insanlık dışı müdahale! 50 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 50 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgiye yer verilmeyen açıklamada, 139 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

30 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 21:00
  1. Gazze Şeridi
  2. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  3. Gazze
  4. Sağlık Bakanlığı
  5. Toprak Günü

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