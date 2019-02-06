İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi06 Şubat 2019 Çarşamba 23:38
GAZZE (AA) - İsrail topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme kulesini top ateşiyle hedef aldı.
Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Gazze'nin doğusundaki El-Fehhari beldesinde Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme kulesine topçu ateşiyle saldırı düzenledi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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