İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

GAZZE (AA) - İsrail topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme kulesini top ateşiyle hedef aldı. Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Gazze'nin doğusundaki El-Fehhari beldesinde Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme kulesine topçu ateşiyle saldırı düzenledi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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