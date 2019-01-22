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İsrail'den Gazze'ye tank atışı

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle İzzeddin El-Kassam Tugayları'na ait bir askeri noktayı vurdu

22 Ocak 2019 Salı 14:52
İsrail'den Gazze'ye tank atışı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na ait bir askeri noktayı tank atışıyla vurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sınırındaki askerlerimize ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusunun tankı Hamas'a bir askeri noktayı vurdu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, açılan ateşte İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilirken, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Yerel kaynaklar ise İsrail saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde Kassam'a ait bir noktanın vurulduğunu aktardı.

Saldırıda şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirildi. Hamas yönetimi ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçleri geçen yıl Gazze'de aralarında en az 40 çocuğun da bulunduğu 262 Filistinliyi şehit etti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:52
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