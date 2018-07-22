İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi! Yaralılar var

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı açıklamasında, İsrail'in Cebaliye Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

YANAN BALONU GÖNDEREN HÜCREYİ HEDEF ALMIŞLAR!

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden İsrail'e yanan balon gönderen hücrenin hedef alındığı iddia edildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.