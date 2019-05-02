Terör devleti İsrail yine Gazze'ye saldırdı Siyonist terör devleti İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Siyonist işgal rejimi ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait bir askeri karargahta bazı noktaları vurduğu ifade edildi. Saldırının, dün Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırıda, can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. AA'nın haberine göre; İsrail basınında dün, Gazze'den atılan balonların, sınırdaki İsrail tarlalarında yangın çıkmasına neden olduğu bilgisi yer almıştı.

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