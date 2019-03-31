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İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.

31 Mart 2019 Pazar 11:30
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.


İsrail savaş uçaklarının dün gece Gazze’nin güneyine, Deir al Balah şehrine ve Bureij mülteci kampına top mermisi ile saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırılarının Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.


Dün, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünün birinci yıl dönümünde ve 43’üncü Toprak Günü’nde İsrail askerlerinin müdahalesinde 4 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 316 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:30
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