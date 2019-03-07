İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze’nin güneyindeki Filistin direnişine ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.07 Mart 2019 Perşembe 09:34
İsrail savaş uçakları, Gazze’nin güneyindeki Filistin direnişine ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında Filistin direnişine ait bir mevziye 6 füze attığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
İsrail ordusu saldırıdan önce, İsrail’in güneyindeki Aşkelon bölgesine Gazze’den 2 füze atıldığını ve atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.
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