0553 313 94 23

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin güneyindeki Filistin direnişine ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:34
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin güneyindeki Filistin direnişine ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.


İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında Filistin direnişine ait bir mevziye 6 füze attığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.


İsrail ordusu saldırıdan önce, İsrail’in güneyindeki Aşkelon bölgesine Gazze’den 2 füze atıldığını ve atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan "Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü" Hastaların Teveccühünü Kazanıyor
    1. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    2. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    3. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    4. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    5. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    6. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    7. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    8. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    9. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    10. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    11. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    12. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    13. İnegöl sise teslim
    14. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    15. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    16. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    17. Nafaka makul süreli olmalı
    18. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    19. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    20. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    21. Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi..
    22. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    23. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    24. Karatay'dan Altaylı'ya bomba sözler!..
    25. İstanbul'da dolandırdı, Adana'da..
    26. İsveç’e dönecek DEAŞ üyeleri..
    27. Adıyaman’da yeşil ışık ‘Yeşilay’ oldu
    28. Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın..
    29. Boru yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı
    30. İstanbul'da katliam! 2'si öz oğlu 4..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları