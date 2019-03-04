0553 313 94 23

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

04 Mart 2019 Pazartesi 16:06
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

KUDÜS (AA) – İsrail savaş helikopterleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki askeri noktayı vurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Hamas'a ait askeri noktaların hedef alındığı saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Filistin Sağlık Bakanlığından da henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Savaş helikopterleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait iki noktayı vurdu." denildi.

Açıklamada, hava saldırısının Gazze'ye yakın Yahudi yerleşim birimlerine gönderilen yanan balonlara karşılık olarak düzenlendiği belirtilirken, söz konusu balonların İsrail tarafında can veya mal kaybına yol açmadığı vurgulandı.

İsrail'e ait bir savaş uçağı dün akşam da Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait gözetleme noktasını vurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerde zaman zaman İsrail tarafına yanan balonlar da gönderiliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:06
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. Hamas
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu'dan bekçi ve polis alımı açıklaması
    1. Bakan Soylu'dan bekçi ve polis alımı..
    2. Başkan Memduh Büyükkılıç, "Basın..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. GÜNCELLEME - FETÖ'nün kripto..
    5. Esed güçlerini taşıyan araç böyle..
    6. Kanalizasyon çalışmasında göçük..
    7. Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    8. Rusya INF Anlaşması’nı askıya aldı
    9. Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu
    10. Demir hırsızlarını sivil jandarma..
    11. AK Partili Aday’dan örnek davranış
    12. Mersin'de kayıp genç ölü bulundu
    13. Çanakkale’de kaçak içki operasyonu
    14. Cimnastiğin altın kızı Onbaşı yılın..
    15. Coğrafi işaretli ürünler, MEB..
    16. Çanakkale’de cinayet
    17. Mısır'daki idamlara tepki
    18. Avcılar’da AK Parti, CHP ve DSP’li..
    19. SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
    20. Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin..
    21. Adapazarı Belediye meclisi toplandı
    22. "İki duran toptan goller yedik"
    23. Kırklareli’de karbonmonoksit..
    24. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi:..
    25. Nevşehir’de hakkında arama kararı olan..
    26. Ünlü nükleer bilimcisi Malatya’da..
    27. Yalçın Topçu’dan Siteler esnafına..
    28. Nevşehir’de FETÖ’dan 12 kişiye yasal..
    29. Abdulkadir Güneş: "Teknolojiyle..
    30. En çevreci il Manisa
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk