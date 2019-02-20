0553 313 94 23

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:22
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğu sınırına saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçağından, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilerin bulunduğu yerin yakınına 2 füze atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu saldırının, Gazze sınırına yakın yerleşim yerlerine gönderilen yanan balonlara karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde, Gazze sınırına yakın bazı yerleşim birimlerinde sınırın öteki tarafından gönderilen yanan balonların patladığı ileri sürülmüştü.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:22
  1. Gazze
  2. hava saldırısı
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya polisinden örnek davranış
    1. Kütahya polisinden örnek davranış
    2. Uçuruma düşen keçiyi AFAD kurtardı
    3. Fatih Terim: "Oyunun kilidini bizim ne..
    4. Azez’de, rejim bombardımanına karşıtı..
    5. Çanakkale’de 5.0 büyüklüğünde deprem
    6. Bakan Akar, Yüksekova’da esnaf..
    7. Çanakkale’deki deprem Tekirdağ ve..
    8. Hatay Büyükşehir Belediyespor,..
    9. Rejim saldırısı kameralara yansıdı
    10. Kaynağı belirsiz kokudan etkilenen 10..
    11. Çanakkale'de deprem
    12. BAE, Katar'a yönelik mal sevkiyatı..
    13. AFAD, 21.23'te merkez üssü..
    14. Marmara depremi için tarih verdi:..
    15. Askeri eğitim sırasında kaza: 5 asker..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0..
    18. Trump'ın eski avukatı Cohen'in..
    19. Çanakkale'de deprem oldu son dakika
    20. Marmara Bölgesi'nde deprem
    21. Mansur Yavaş'a taksicilerden şok!..
    22. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen..
    23. "Herhangi bir ittifak içinde değiliz"
    24. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Suriyeli..
    25. Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli..
    26. İstanbul’da yolcu motoru sis nedeniyle..
    27. MHP adayı Sarı: “Amasya’ya yeni bir..
    28. Çanakkale'de 5.3'lük deprem!..
    29. Yolcu motoru karaya oturdu
    30. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı