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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:39
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'a ait askeri noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den Askalan sahiline atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtilmişti.

Söz konusu roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.‬


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:39
  1. Gazze
  2. hava saldırısı
  3. İsrail

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