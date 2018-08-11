İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusuna, yanan balon ve uçurtma attığı ileri sürülen kişilerin bulunduğu yere füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Kudra, saldırıda 1 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail'e yanan balon ve uçurtma attıkları iddia edilen kişilerin bulunduğu bir hedefe füze saldırısı düzenledi.



Saldırıda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'e yanan balon ve uçurtma atan hücreye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.



ABD destekli İsrail'in çarşamba gününden itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne müdahalesinde aralarında hamile bir kadın ve 1,5 yaşındaki bebeğinin de bulunduğu 3 Filistinli şehit oldu, 70 Filistinli gerçek mermilerle yaralandı.



Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit olurken, 17 binin üzerinde Filistinli de yaralandı. İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.