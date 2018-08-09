0553 313 94 23

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 Filistinli şehit, 6 yaralı

İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli şehit oldu 6 Filistinli yaralandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:06
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 Filistinli şehit, 6 yaralı

İsrail uçaklarının düzenlediği Gazze'deki saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişinin Gazze'nin batısındaki Şifa Tıp Kompleksi'ne, 1 kişinin de Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, ayrıntılı bilgiye yer verilmemişti.

İsrail ordusu, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket atıldığını" ileri sürerek, Gazze'deki bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Ordunun açıklamasında, atılan roketlerin 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 08:06
  1. Ordu
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. İsrail
  4. Filistin
  5. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den kritik uyarı! Devam edecek
    1. Meteoroloji'den kritik uyarı! Devam..
    2. Aydın'da göçmenleri taşıyan bot battı:..
    3. İstanbul'da 6 araç birbirine girdi: 1..
    4. Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    5. KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır?
    6. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu:..
    7. Fatih Dönmez: Amerika için soğuk ve..
    8. Bir ülke daha Filistin'i resmen tanıdı
    9. Lise kayıtları ne zaman başlayacak..
    10. Kars'ta evin tabanından savaştan kalma..
    11. Kriz sonrası Suudi Arabistan'ı..
    12. Kanada Başbakanı Trudeau: Suudi..
    13. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    14. Fırat Üniversitesi taban puanları ve..
    15. Ruhsar Pekcan: Hedefimiz yüksek..
    16. Devlet Bahçeli Ordu'daki sel..
    17. İş arayan vatandaşlara müjde!
    18. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1..
    19. Fatih'te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
    20. ABD ve Rusya arasında yeni kriz
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama