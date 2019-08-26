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İsrail'den Gazze'ye akaryakıt girişine engel

- İsrail, roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'ye akaryakıt girişini yarıya düşürdü

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
İsrail'den Gazze'ye akaryakıt girişine engel

KUDÜS (AA) - İsrail, bölgeden İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişini azalttı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafına roket atılması gerekçe gösterilerek, bugünden itibaren ikinci bir talimata kadar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye akaryakıt sevkiyatının yarıya düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına dün akşam 3 roket atılmış, bu roketlerden ikisi İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail ordusu, roket atışlarını gerekçe göstererek Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait olduğu belirtilen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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