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İsrail'den Gazze'ye 50 hava saldırısı

İsrail'in dün akşam saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 hava saldırısında 10 Filistinli yaralandı

26 Mart 2019 Salı 10:56
İsrail'den Gazze'ye 50 hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail'in dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yaklaşık 50 hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda 10 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının pazartesi akşam saatlerinden bu yana Gazze'deki farklı bölgelere yaklaşık 50 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesinde iki apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." denildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki direniş gruplarına ait 9 askeri noktanın da hedef alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri, dün sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Gazze'yi vurmaya başlamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında 7 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:56
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