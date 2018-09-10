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İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle saldırı!

İsrailli teröristler, Filistinlilerin deniz yoluyla Gazze ablukasını 7. kez kırma girişimine gerçek mermiyle müdahale etti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:05
İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle saldırı!

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in 2006’dan beri uyguladığı ablukayı kırma amacıyla yedincisi düzenlenen deniz eylemine terörist İsrail askerleri yoğun ateşle karşılık vererek müdahale etti.

Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılan yaklaşık 20 kayığa, yüzlerce Filistinli de sahilden destek verdi.

Onlarca Filistinlinin içinde bulunduğu kayıklar terör devleti İsrail’in deniz sınırına yaklaştığı sırada, İsrail deniz kuvvetleri ateş açmaya başladı.

Şu ana kadar eyleme katılan biri gazeteci olmak üzere dört Filistinlinin İsrail askerleri tarafından atılan gerçek mermiyle yaralanırken, çok sayıda Filistinli gösterici de atılan gazdan etkilendi.

6 DEFA ABLUKAYI DELME GİRİŞİMİ

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 6 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:05
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