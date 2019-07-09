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İsrail’den Gazze sınırında “tünel güzergahı” ortaya çıkarıldığı iddiası

09 Temmuz 2019 Salı 01:17
İsrail’den Gazze sınırında “tünel güzergahı” ortaya çıkarıldığı iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu tarafından, ülkenin güneyindeki abluka altında tutulan Gazze Şeridi’ni çevreleyen “güvenlik duvarının” yakınında bir tünel güzergahının bulunduğu duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin etrafındaki güvenlik duvarının yapımı sırasında başka bir tünelin güzergahının” ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, tünel güzergahının araştırıldığına vurgu yapılarak, ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail’in topraklarına tünel açmakla suçladığı Filistin direniş gruplarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad hareketi başta olmak üzere Filistin direniş grupları tarafından inşa edilen tünellerden korunmak için 2016'dan bu yana, Gazze Şeridi'nin tamamını kuşatacak ve büyük bir kısmı yerin altında olacak bir duvar inşa ediyor. Duvarın maliyetinin bir milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İsrail'in yer altına duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994'te ve 2005'te tel örgü çekmesinin ardından, tünellerle mücadele için getirilen üçüncü sistem olacağı kaydediliyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 01:17
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. Hamas
  4. İslami Cihad
  5. İsrail

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