0553 313 94 23

İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

01 Temmuz 2018 Pazar 23:37
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçağı, Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir tarım alanına saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 23:37
  1. Filistin
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
    1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
    2. Piknik sepeti için tarifler
    3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
    4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
    5. Almanya'da istifa depremi!
    6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
    7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
    8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
    9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
    10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
    11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
    12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
    13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
    14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
    15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
    16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
    17. İspanya'da bir dönem kapandı!
    18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
    19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
    20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'