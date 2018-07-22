İsrail'den Gazze açıklaması! Kapılar açılabilir

İsrail, Hamas ile varılan ateşkese sadık kalınması kaydıyla Gazze'ye mal geçişinin sağlandığı tek sınır kapısını yeniden açacağını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman "Pazar ve Pazartesi günleri sakin geçtiği takdirde Kerem Şalom sınır kapısının Salı günü normal faaliyetlerine yeniden başlayacağını" açıkladı.

Cuma günü Gazze sınırındaki protesto gösterileri sırasında bir İsrail askerinin öldürülmesine İsrail ordusu ağır bombardımanla misillemede bulunmuştu. Filistin kaynaklarına göre İsrail saldırılarında üç Hamas mensubuyla bir Filistinli sivil hayatını kaybetti. Hamas, Mısır ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsrail ile ateşkes için anlaştıklarını açıkladı.

İsrail yanıcı maddelerle yapılan saldırılar üzerine 9 Temmuz'da Kerem Şalom sınır kapısını geçişlere kapatmıştı ve sadece insani yardımların Gazze halkına ulaştırılmasına izin verilmişti. Filistinli balıkçıların avlanma sahası da 9'dan 6 deniz miline indirilmişti. Lieberman avlanma bölgesinin genişletilmesine Salı günü izin verilebileceğini de açıkladı.

İSRAİL GERİ ADIM ATMIYOR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Cumartesi günü tarafları itidale ve gerginliği tırmandırmamaya davet etmiş ve "Çatışmaların artması Filistinliler ve İsrailliler için hayati tehlikeyi artıracak, Gazze'deki insani felaketin artmasına yol açacak ve hayat şartlarının düzeltilmesi için sarf edilen çabaları boşa çıkaracaktır” demişti.

Filistinlilerin Mart ayında İsrail ve Mısır'ın Hamas'ı zayıflatma amaçlı ablukasını protesto amacıyla başlattıkları eylemler sırasında en az 130 Filistinli öldürülmüş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı. İsrail Hamas'a karşı sınırını koruduğunu savunuyor ve "Filistinlilerin sınırdaki tel örgüleri yıkıp İsrailli sivil ve askerlere saldırmayı amaçlamalarını" askeri operasyonlarına gerekçe gösteriyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsraillileri tehdit eden eylemlere hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

İsrail devletiyle savaşan Hamas'ın yönetime hakim olduğu 2007 yılında Gazze Şeridi İsrail tarafından abluka altına alınmıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)