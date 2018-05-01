İsrail'den flaş Rusya hamlesi: Putin'i arayıp...

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 'İran'nın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini' iddia ettiği dünkü şovun ardından CNN'e konuştu.

Netanyahu, yeni materyali incelemek için uzman gönderecek İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yanısıra Putin'e de davette bulunduğunu belirtti. Netanyahu dün geceki İngilizce sunumunun ardından bu sabah Amerikan kanallarının programlarına konuk olarak ABD saatiyle Başkan Donald Trump'ın televizyon izlediği saatlerde beyaz ekranı istila etti.

KENDİ SİLAHLARINDAN BAHSETTİĞİ YOK

Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesi olan İsrail'in lideri, İran'la ilgili hiçbir somut kanıta dayanmayan iddialarını CNN'e taşırken, tüm dünyanın gözünün içine baka baka İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili resmi açıklama yapmama politikasını devam ettirdi. İsrail'in nükleer silah sahibi olup olmadığı sorusu üzerine Netanyahu, kendisinin bir sunumda bulunamayacağını, tahmini başkalarına bıraktığını dile getirdi.

Sputnik