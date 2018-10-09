İsrail'den flaş karar! ABD'li öğrenci ülkeye alınmıyor

İsrail polisi, İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle ABD vatandaşı ve öğrenci vizesi bulunan Lara Alkasım'a ülkeye giriş izni vermeyerek bir haftadır başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tutuyor.

Dedesi Filistinli ve ABD'de yaşayan Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans yapmak amacıyla Miami şehrindeki İsrail konsolosluğundan aldığı öğrenci vizesiyle geçen hafta salı günü İsrail'e geldi.

İsrail polisi, Ben Gurion Havalimanı'nda "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle ABD'li öğrencinin ülkeye girişine izin vermedi.

Polisin kararına itiraz eden Alkasım, avukatı aracılığıyla İsrail mahkemesine başvurarak ülkeye girişine izin verilmesini talep etti. Tel Aviv mahkemesi, davaya ilişkin kararını verene kadar Lara Alkasım'ın sınır dışı edilmemesine hükmetti.

Karar gelecek günlerde açıklanacak

Mahkemenin davaya ilişkin kararını gelecek günlerde açıklaması bekleniyor.

İsrail polisinin mahkemenin kararı sebebiyle sınırdışı edemediği ABD'li öğrenci, Tel Aviv'deki havalimanında hakkında verilecek kararı bekliyor.

Öte yandan Kudüs İbrani Üniversitesi, İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve İçişleri Bakanı Arye Dery'den Alkasım'a İsrail'e girişine izin vermesini talep etti.

"BDS'yi kınarsa giriş iznini gözden geçirebiliriz"

İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lara Alkasım'ın istediği zaman İsrail'den ayrılarak ABD'ye dönebileceğini söyledi.

Kudüs İbrani Üniversitesinin Alkasım'a verdiği desteği de eleştiren Erad, "Alkasım yarın sabah avukatı aracılığıyla değil de direkt kendi sesiyle desteklediği BDS'nin yasa dışı olduğunu ve BDS'ye verdiği destekten dolayı pişman olduğunu söylerse konuyu yeniden gözden geçirebiliriz." dedi.