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İsrail'den Filistinlilerin cezalarında indirime gidilmesine önlem

11 Aralık 2018 Salı 17:25
İsrail'den Filistinlilerin cezalarında indirime gidilmesine önlem

KUDÜS (AA) – Filistinlilere verilen cezaların azaltılmasını önlemeyi öngören yasa tasarısı, İsrail meclisinde yapılan ilk oylamada kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarıyla, saldırı düzenledikleri veya eyleme kalkıştıkları "kanıtlanmış" Filistinlilerin cezalarında indirime gidilmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

İsrail meclisi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk oylamada 17 milletvekili tasarıya karşı çıkarken 57 milletvekili "evet" oyu kullandı.

Halihazırda İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklular, cezalarının 3'te birinde indirime gidilmesi talebinde bulunabiliyor.

Pazartesi akşamı ilk kez oylanan tasarının kanunlaşabilmesi için ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 6'sı milletvekili ve 270'i çocuk olmak üzere 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:25
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