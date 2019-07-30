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İsrail'den Filistinli tutukluların avukatına 13,5 yıl hapis cezası

30 Temmuz 2019 Salı 13:22
İsrail'den Filistinli tutukluların avukatına 13,5 yıl hapis cezası

RAMALLAH (AA) - İsrail mahkemesi, Filistin Esirler Komitesi avukatlarından Tarık Bergusi'yi 13,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Ofer Askeri Mahkemesinin Bergusi hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, avukat Bergusi'yi 27 Şubat'ta Ramallah'ta düzenledikleri baskın sırasında gözaltına almıştı.

Tarık Bergusi, İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki Filistinli tutukluların önde gelen avukatları arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:22
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