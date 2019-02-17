İsrail'den, Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin ödeneklerinden kesinti

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesine karar verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi, tutuklu ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten, 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onayladı.

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, "kararın hemen uygulamaya konulması" talimatını verdi.

Haberde, söz konusu para tutarının, şehit ve tutuklu ailelerine maaş olarak ödenen meblağ olduğu belirtildi.

İsrail'in, Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 188 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.