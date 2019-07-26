0553 313 94 23

İsrail'den Filistin'in anlaşmaları askıya almasına tepki

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ülkesiyle anlaşmaları askıya almasının bedelini Filistin halkının ödeyeceğini öne sürdü

26 Temmuz 2019 Cuma 05:28
İsrail'den Filistin'in anlaşmaları askıya almasına tepki

KUDÜS (AA) - İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın anlaşmalara bağlı kalmadığını ileri sürerek Filistin halkını tehdit etti.

"Israel Hayom" gazetesine konuşan Kohen, Abbas'ın İsrail ile anlaşmaları askıya almasının bedelini Filistin halkının ödeyeceğini öne sürdü.

Kohen, "Mahmud Abbas şimdi ne yapacak? Okullarda İsrail'e kışkırtmalarda bulunmaya mı geri dönecek? Yoksa operasyonlar düzenleyenlerin ailelerine maaşlarını ödemeye mi devam edecek? Aslında o bunları her zaman yapıyor zaten." ifadelerini kullandı.

"Ebu Mazin (Mahmud Abbas), İsrail ile yapılan anlaşmalarda geçen hususları uygulamadı." iddiasında bulunan Kohen, Abbas'ın terörü kışkırttığını ileri sürdü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını açıklamıştı. FKÖ’ye bağlı Filistin Merkez Konseyi, Ekim 2018’deki 30. dönem toplantısında da Filistin devletini tanıyıncaya kadar "İsrail’i tanıma" kararını askıya almıştı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki bazı binaların Ayrım Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan yaklaşık 100 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme bu başvuruyu reddetmişti.

İsrail güçleri, pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 05:28
  1. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. İsrail
  3. İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den Filistin'in anlaşmaları askıya almasına tepki
    1. İsrail'den Filistin'in anlaşmaları..
    2. Evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki..
    3. Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda..
    4. Çatışma ortasında kalan gencin kolu..
    5. Pompeo'dan S-400 açıklaması
    6. Arkadaş kurşunu öldürdü
    7. Hamas, İsrail ile anlaşmaların askıya..
    8. Polis aracına uzun namlulu silahlarla..
    9. Adıyaman'da polislere silahlı saldırı:..
    10. Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik..
    11. Pompeo ve Afganistan Cumhurbaşkanı..
    12. Hamas'tan İran ziyareti için "tarihi..
    13. Doğu Türkistan'dan kan donduran kareler!
    14. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    15. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    16. Batı endişeli: Boris Johnson başarılı..
    17. "Lösemili kızım var" demişti.....
    18. "Eksiklerimizin farkındayız"
    19. Burdur’da şüpheli paket polisi alarma..
    20. Eskişehir’de kan donduran cinayet
    21. Eskişehir'de cinayet
    22. Pompeo'dan Türkiye'ye küstah teklif:..
    23. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    24. Filistinli ve İsrailli aktivistler..
    25. Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya:..
    26. Apple Intel'in akıllı telefon..
    27. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon..
    28. Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın..
    29. Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki
    30. Altay Bayındır: "Hocama teşekkür etmek..
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi