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İsrail'den Filistin'e futbol engeli

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:25
İsrail'den Filistin'e futbol engeli

RAMALLAH (AA) - Filistin Futbol Federasyonu, Gazze ve Batı Şeria takımları arasında oynanması planlanan Filistin Kupası final maçının, İsrail'in engel olması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze futbol takımındaki üyelerin çoğuna Batı Şeria'ya giriş izni vermemesi nedeniyle final kupası maçının ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balata Gençlik Merkezi (Nablus) ile Refah Hizmetleri (Gazze) kulüpleri arasındaki final maçı, İsrail makamlarının Filistin halkını futbol gibi temel haklarından mahrum ederek açıkça müdahalesi sonucu ertelendi."

İsrail makamlarının, final maçında karşılaşacak takımlardan "Refah Hizmetleri" kulübü heyetinin Batı Şeria'ya girişine izin vermemesi nedeniyle karşılaşmanın belirsiz bir tarihe ertelendiği belirtilen açıklamada, Refah Hizmetleri kulübünün 35 kişilik ekibinden Batı Şeria'ya geçiş için sadece 4 kişiye izin verildiği kaydedildi.

Federasyon, uluslararası futbol kuruluşlarına, futbolun Filistin'de herhangi bir engele takılmadan oynanabilir olması adına etkili önlemler alması çağrısında bulundu.

İki takım arasında oynanması planlanan karşılaşmanın tarihi, Gazze takımının Batı Şeria'ya girişinin ardından belirlenecekti.

Filistin Futbol Federasyonu, geçen ayın ortalarında da Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasında oynanması planlanan dostluk maçının, İsrail'in, Mısır takımına izin vermemesi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:25
  1. Filistin
  2. Futbol
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