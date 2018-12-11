İsrail’den Filistin’e çocuk aşısı kısıtlaması

KUDÜS - (AA) - İsrail, Filistin Sağlık Bakanlığı’na, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sertifikası bulunmayan ve sadece belirlediği ülkelerden çocuk aşısı satın alabilme kısıtlaması getirdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Esat Remlavi, İsrail'in Filistin Sağlık Bakanlığı’na sadece 10 ülkeden aşı ithal edebilme kısıtlaması getirdiğini belirtti.



Remlavi, söz konusu 10 ülke ile ilgili bilgi vermezken, “Bu 10 ülke, aşıları sadece yerel kullanım için üretiyor ve yurt dışına satmıyor. Dolayısıyla WHO’dan herhangi bir sertifikaya sahip değil.” dedi.



Filistin makamlarının İsrail’in bu kararını iptal etmek için devreye girdiğini ifade eden Remlavi, WHO, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve çeşitli kurumlarla temas halinde olduklarını ifade etti.