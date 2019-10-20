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İsrail'den bomba itiraf: Türkiye'nin harekatıyla emeklerimiz çöpe gitti!

Barış Pınarı Harekatı'nı her fırsatta karalamaya çalışan terör devleti İsrail medyası, bölgedeki siyonist emellerinin çöpe gittiğini itiraf etti.

20 Ekim 2019 Pazar 13:18
İsrail'den bomba itiraf: Türkiye'nin harekatıyla emeklerimiz çöpe gitti!

Türkiye’nin terör örgütü YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden kazıdığı Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında özellikle de İsrail basınında yakından takip ediliyor.

Harekatın başlangıcından bu yana çeşitli haberler yayınlayan İsrail medyası, Jerusalem Post'ta bir habere daha imza attı.

İsrail'in hayali yıkıldı

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.

"6 yılın emeği 6 günde yok edildi" başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği YPG/PKK'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

Analiz, Barış Pınarı Harekatı’nın DEAŞ terör örgütünü yeniden canlandıracağı iddiasının ardına saklanarak, bölgedeki teröristlere yıllardır yapılan yardımın boşa gitmesine ilişkin duyulan üzüntüyü gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 13:18
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. israil
  3. siyonist
  4. terör örgütü YPG

YORUM YAZ

  • Mikailokuroglu Mikailokuroglu 24 dk önce
    Daha beter olacaksınız inşaallah müslüman kardeşlerimiz bir oldukça çatlayacaksınız...
  • CemalCemal31 dk önce
    ABD ve AB ülkelerinin sahib-i bu siyonistler artık bu püs işlerini gizlemeye bile gerek duymuyorlar. Bunların oyunları ve içimizde ki hainleri bitmez. Dikkatli ve acımasız olmamız lazım

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