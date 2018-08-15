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İsrail'den bir skandal karar daha!

Terör devleti İsrail, Kudüs'ün farklı bölgelerinde Yahudiler için 20 bin yeni konut yapma kararı alarak bir skandala daha imza attı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:15
İsrail'den bir skandal karar daha!

 İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere uluslararası hukuka göre statüsü tartışmalı olan Kudüs’ün farklı bölgelerinde, Yahudiler için toplamda 20 bin yeni konut, otel, sanayi ve ticaret alanları kurma kararı aldı.

İsrail’in Kanal2 televizyonuna göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Planlama ve Yapı Komitesi’nin İsrail Toprak İdaresi ile koordinasyon çerçevesinde kutsal şehrin farklı bölgelerinde Yahudiler için otel, ticaret ve sanayi alanlarının da içinde bulunduğu 20 bin konut inşa etme kararı aldığı belirtildi.

Televizyonun haberinde, söz konusu projenin 1,4 milyar Yeni İsrail şekeli (Yaklaşık 380 milyon dolar) değerinde olduğu aktarılarak, İsrail belediyesinin Kudüs’ün tamamında altyapı, sanayi ve ticari alanlar kurmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde, iktidardaki Likud partisi üyesi İsrailli Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat’ın, kararın Kudüs için “tarihi bir önem” arz ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

İsrail makamları, son yıllarda işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait evleri yıkma ve bu bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına hız vermiş durumda.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA YARIM ASIRDIR İŞGAL ALTINDA

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor. 

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:15
  1. İsrail
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