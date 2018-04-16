Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'den bir skandal karar daha!

İsrail Doğu Kudüs'te bir medya kurumunu terör örgütü ilan etti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:59
İsrail'den bir skandal karar daha!

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Elia for media isimli medya kurumunu "terör örgütü" ilan ettiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Kudüs'teki Elia for media isimli kurum, terör örgütü ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Liberman, "kararın İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in kurumun, gençlik merkezi olarak görünmesine rağmen gençleri terör için eğittiği ve teröre destek verdiği yönünde ulaştığı bilgiler üzerine alındığını" iddia etti.

Öte yandan kurum yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgileri olmadığını belirtti.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada kurumun, "Kudüslü gençlerin kabiliyetlerini artırma, ulusal kültür ve bilincini güçlendirme ve kendilerini geliştirme imkanı sunma amacı taşıdığı" ifade ediliyor.

Elia for media Müdürü Ahmed es-Safedi de daha önce birkaç kez İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail, geçen yıllarda Doğu Kudüs'te onlarca basın kurumunu kapatmıştı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:59
  1. israil
  2. Filistin
  3. Gazze
  4. Batı Şeria

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yahudi spekülatör Soros, Macaristan'a el attı
    1. Yahudi spekülatör Soros, Macaristan'a..
    2. Osmanlı insanının rehberi Resulullah'tı
    3. UNaLab Projesi’nde ilk çalıştay yapıldı
    4. Sinop Milletvekili Maviş Durağan..
    5. İsrail'den bir skandal karar daha!
    6. Antalya’da'çocuğum hasta 100 bin TL..
    7. Afganlar ülkelerine gönderiliyor
    8. Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna..
    9. Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
    10. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
    11. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
    12. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    13. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
    14. Dortmund'da sakatlık şoku!
    15. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    16. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    17. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    18. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    19. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    20. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?