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Terörist İsrail askerleri Filistinli vekili gözaltına aldı!

Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe'yi gözaltına aldığı bildirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:31
Terörist İsrail askerleri Filistinli vekili gözaltına aldı!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe'nin El-Halil kentinin İzna beldesindeki evine baskın düzenledi.

Askerler evde arama yaptıktan sonra Ebu Cihişe'yi gözaltına aldı.

İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli bulunuyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. 

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:31
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  3. kudüs
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