Terörist İsrail askerleri Filistinli vekili gözaltına aldı!
Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe'yi gözaltına aldığı bildirildi.07 Kasım 2018 Çarşamba 09:31
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe'nin El-Halil kentinin İzna beldesindeki evine baskın düzenledi.
Askerler evde arama yaptıktan sonra Ebu Cihişe'yi gözaltına aldı.
İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli bulunuyor
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
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