İsrail'den bir skandal daha! Birleşmiş Milletler aracında girilen cinsel ilişki görüntüleri 'şoke etti'

Toplamda 18 saniyelik görüntüde, üzerinde BM'yi sembolize eden (UN) harfleri bulunan beyaz aracın arka koltuğunda bir erkek ve kucağında oturan kırmızı kıyafetli bir kadının ilişki yaşadığı görülüyor.

Seyir halindeki aracın ön koltuklarında iki kişi daha bulunuyor.

Dujarric: Videoda görülen davranış iğrenç

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, örgütün 'videoda görülenlerden hem şoke olduğunu hem de derinden rahatsızlık duyduğunu' dile getirdi.

Dujarric, "Videoda görülen davranış iğrenç ve BM personeli tarafından cinsel istismarla mücadele açısından elde ettiğimiz ve elde etmek için mücadele verdiğimiz her şeye aykırı" ifadelerini kullandı.

Görüntünün Tel Aviv'in ana caddelerinden sahil kesimindeki HaYarkon'da çekildiği belirlendi.

BM, olayı araştırdığını, videoda görülen kişilerin kimliklerinin tespit edilmeye yakın olduğunu, araçtaki kişilerin İsrail'de görevli barış gücü misyonuna mensup olduklarına inanıldığını kaydetti.

Dujarric, soruşturmanın BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütüldüğünü ve 'çok hızlı bir şekilde ilerlediğini' salık verdi.

Dujarric, "Soruşturma sürecinin acilen sonuçlanmasını bekliyor ve gerekli adımları derhal atmayı planlıyoruz" dedi.

Araç UNTSO'ya mı ait?

Videoda net görülmese de aracın Birleşmiş Milletler Mütareke Gözlem Örgütü'ne (UNTSO) ait olduğu sanılıyor.

Birleşmiş Milletler ofislerinde cinsel taciz iddiası

UNTSO, 1948'de İsrail devletinin kurulmasının ardından Orta Doğu'da gözlemci sıfatıyla barışın tesisi ve gözlemlenmesi gibi misyonlar üstleniyor.

Örgütün sitesine göre bölgede 153 askeri gözlemci bulunuyor.

Cinsel ilişkide bulunan personelin BM davranış kurallarını ihlal ettiği kesinlik kazanırsa disiplin cezası alabilir.

Ancak personele karşı ağır cezai yaptırımlar sadece kendi vatandaşı oldukları ülkelerce verilebiliyor.

Eleştirmenlerse Afrika'dan Afganistan'a BM barış gücü misyonlarında görevli personelin cinsel istismar konusunda karnesinin hayli kötü olduğunu belirterek videodaki kişilerin ciddi ceza almayacağı görüşünü dile getiriyor.