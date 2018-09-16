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İsrail'den Amerika'ya büyük 'Çin' kazığı!

İsrail’in Akdeniz’deki en önemli limanlarından Hayfa’nın yakın zamanda bir Çinli şirket tarafından işletilmeye başlanacak.

16 Eylül 2018 Pazar 09:00
İsrail'den Amerika'ya büyük 'Çin' kazığı!

Dünya gözlerini ABD-Çin rekabetine kilitlemiş ve rekabette darbeler her geçen gün biraz daha yükselirken, İsrail medyasında dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Analize göre, İsrail’in Akdeniz’deki en önemli limanlarından Hayfa’nın yakın zamanda bir Çinli şirket tarafından işletilecek olması, ABD donanmasının bu stratejik limanı kullanmaktan vazgeçmesi anlamına gelebilir.

ABD ÇİNLİ ŞİRKETİ TEHDİT OLARAK GÖRÜR... İddiayı ortaya atan İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Çinli SIPG şirketinin işleteceği Hayfa limanının, Akdeniz’de faaliyet gösteren ABD 6. Filosu tarafından bir tehdit olarak görülebileceğine ilişkin bir analiz yayınladı. Analizde İsrail ordusunda tuğgeneral rütbesine sahip Shaul Horev ve bazı Amerikalı yetkililerin yorumlarına da yer verildi. Hayfa Limanı aynı zamanda İsrail nükleer denizaltılarının da bulunduğu askeri deniz üssüne çok yakın konuma sahip.

KRİTİK YATIRIMLAR... Analize göre, Hayfa Limanının Çinliler tarafından işletilmesiyle, ABD 6. Filosunun limana güvenilir bir alan gözüyle bakması azalacak, ABD ve İsrail orduları arasındaki işbirliğine de ciddi darbe vuracak. Çin’in dev şirketlerinden SIPG, Hayfa Limanını genişletme ihalesini üç sene önce kazanmıştı. Bir başka Çinli firma da İsrail’in Aşdod kentinde yeni bir liman yapımının ihalesini aldı.

Aşdod’taki mevcut limandan İsrail ithalatının yüzde 60’ı yapılıyor. Çinli firmaların İsrail’deki pek çok stratejik altyapı projesinde de ortaklığı bulunuyor. Çin son dönemde önemli su yolları üzerindeki limanlara yatırım yapıyor. Bu limanlar arasında Pakistan Gvadar ve Yunanistan’daki Pire de bulunuyor. Pekin ilk deniz aşırı askeri üssünü de Kızıldeniz ve Hint okyanusunu tutan Cibuti’de açmıştı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 09:00
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Çin
  4. Hayfa

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