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İsrail'den Amerika vatandaşlarına engel!

İsrail'in iki Amerikalı insan hakları savunucusunun ülkeye girişine izin vermediği ortaya çıktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:05
İsrail'den Amerika vatandaşlarına engel!

ABD merkezli insan hakları örgütü "Anayasal Haklar Merkezi"nin (CCR) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, İsrail polisi geçen pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunun Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ülkeye girişine izin vermeyerek, aktivistleri sınır dışı etti.  

Açıklamada, CCR'nin İcra Direktörü Warren ile örgütün Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Colombia Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Franke'nin havalimanında İsrail güçleri tarafından 14 saat gözaltına tutulup sorgulandığı, ardından da sınır dışı edildikleri belirtildi. 

İsrail yönetimi tarafından ülkeye girişlerine izin verilmemesine tepki gösteren Warren, "İsrail hükümeti, politikalarına meydan okuyabilecek insanların ülkeye girişinden korktuğu için bizim girişimize izin vermedi. Demokratik olduğunu söyleyen bir ülkenin bu yaptığını ne kabul etmeliyiz ne de göz yummalıyız" dedi. 

Franke ise ABD'de Filistinlilerin haklarını savunmak amacıyla yaptığı çalışmalar sebebiyle İsrail'e girişine izin verilmediğini dile getirerek, "Ben Gurion Havalimanı'nda bana ve Warren'a yapılan kötü muamele, İsrail devletinin kendi vatandaşlarının yanı sıra Filistinlilerin ve uluslararası insan hakları savunucularının siyasi ve medeni haklarına saygı göstermeyi reddettiğini ironik olarak göstermekte" ifadelerini kullandı.  

İsrail, Filistin davasına destek veren, Fransa'nın başkenti Paris'in kuzey banliyösü Gennevilliers Belediye Başkanı Patrice Leclerc'in geçen ay Ürdün'den Filistin'e girişine de izin vermemişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:05
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