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İsrail'den açıklama: Artık hastaları tedavi etmeyeceğiz

Terör devleti İsrail, Gazze'de ikamet eden hastaları tedavi etmeme ve bölgeye ilaç göndermeme kararı aldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:38
İsrail'den açıklama: Artık hastaları tedavi etmeyeceğiz

srail, Hamas’a bağlı Gazze’deki hastaları tedavi için kabul etmeyeceğini açıkladı. 

İsrail, 16 yaş ve altı hastalar hariç olmak üzere Hamas’a bağlı olan Gazze’ye ilaç göndermeme ve tedavi etmeme kararı aldı. İsrail Yüksek Mahkemesi yargıcı Avzi Fogelman, güvenlik tehdidi içerdiği gerekçesiyle böyle bir karar alındığını açıkladı. 

Gazze’de hastalanan 7 kadın daha önce İsrail’de tedavi olmak için başvurmuş ancak İsrail hükümeti durumları ölümcül olsa bile hastaları kabul etmeyeceğini belirtmişti. 

Mahkeme kararın benzerini 2017 yılında da almış, Gazze’de aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. 

Ocak 2018'den bu yana İsrail güçleri tarafından kuşatılmış olan Gazze Şeridi'nden en az 769 Filistinlinin İsrail’e geçişine izin verilmedi. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:38
  1. İsrail
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