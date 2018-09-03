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İsrail'den açık açık savaş duyurusu! "İran’ın tüm tehditleriyle mücadele edeceğiz”

İsrail devlet televizyonunda yer alan habere göre İsrail İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, “Biz kendimizi sadece Suriye topraklarıyla sınırlamıyoruz. Bu açıkça bilinmelidir” dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:33
İsrail'den açık açık savaş duyurusu! "İran’ın tüm tehditleriyle mücadele edeceğiz”

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin İran’ın Suriye dışındaki hedeflerine saldırmaya hazırlandığını belirtti.

İsrail devlet televizyonuna göre, Kudüs’te düzenlenen bir konferansta konuşan Savunma Bakanı Liberman, “Biz kendimizi sadece Suriye topraklarıyla sınırlamıyoruz. Bu açıkça bilinmelidir.” dedi.

İran’ın Suriye dışındaki hedeflerini vuracaklarını belirten Liberman, “Biz kaynağı neresi olursa olsun İran’ın tüm tehditleriyle mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÜLKE BELİRTMEDİ

Liberman konuşmasında, İran’ın hangi ülkelerdeki hedeflerini vurabileceklerini ise belirtmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Suriye’yi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

2011'DEN BU YANA HİZBULLAH GÜÇLERİNE SALDIRI DÜZENLENİYOR

İsrail son aylarda Suriye'deki İran hedefine yönelik saldırılar düzenliyor. İsrailli yetkililer, “İran’ın Suriye’deki temerküzü” olarak isimlendirdikleri varlığını engellemek için bir dizi strateji geliştirme konusunda ise ısrarlı.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:33
  1. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman
  2. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  3. Golan Tepeleri
  4. Hizbullah
  5. İran
  6. Suriye
  7. İsrail

YORUM YAZ

  • cihadcihad28 dk önce
    he fareye bak hele sınırlamıyomuşmuş ula sınırından içeri girdiklerinde hangi füzen kurtaracak seni kaçacak yerinde yok abd nin gemisi var ha onlar nereye kadar koruyacak sanki milyon füzeleri var e onları kullandıktan sonra libyadan nasıl geçecekler acep öyle bi savaşta libya kanal size ne cevap verecek acep onların beklediği kıvılcım olacak ve sizi oraya gömeceklermi hep birlikte toplanmışken tabi bu işi sona erdirecek bi Türkiye var ve sizi oraya gömmek değil yoketmek için bekliyo suriyeye girdiniz e neyle diyelim oldu ondan sonra nereye gideceksiniz sabırsızlıkla bekliyoruz
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