0553 313 94 23

İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan 'Özgürlük Gemisi'ne müdahale!

Terör devleti İsrail güçleri, ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile Gazze Limanı'ndan yola çıkan gruba müdahale etti.

10 Temmuz 2018 Salı 18:27
İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan 'Özgürlük Gemisi'ne müdahale!

Terör devleti İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadelerini kullandı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetti.

Adraee, Gazze'ye deniz tarafından uygulanan ablukanın zorunlu ve hukuki olduğunu, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in de bunu defalarca kabul ettiğini öne sürdü.

Gazze'nin 12 mil açığında durduruldu

Öte yandan Gazze'deki Filistin Halk Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada "Özgürlük Gemisi 2" yolcularının hayatından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Bessam Munasıra da Gazze Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Özgürlük Gemisi 2'nin İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından 12 mil açıkta durdurulduğunu söyledi.

Gazze'de abluka altında yaşayan bir grup Filistinli, "Özgürlük Gemisi 2" ile bu sabah Gazze Limanı'ndan denize açılarak ablukayı delmeyi amaçlıyordu. İsrail güçleri müdahale etmese teknenin Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyordu.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze'yi abluka altında tutuyor

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" de ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 18:27
  1. Ordu
  2. Terör devleti İsrail
  3. Özgürlük Gemisi 2
  4. Gazze
  5. Filistin
  6. Özgürlük Gemisi

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet45 dk önce
    İsrail'e boykot. Boykot yapmadığınız sürece sıra bizede gelecek.
  • İsmetİsmet34 dk önce
    Siz bunu yaparken dönemin başbakanına mı sordunuz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail açık açık tehdit etti! Sizi yaşatmayız
  1. İsrail açık açık tehdit etti! Sizi..
  2. Bebek battaniyesi nasıl örülür?
  3. TBMM'ye giren parti sayısı sekize..
  4. Anne sütünün faydaları nelerdir?
  5. Türkiye'den AB'ye siyasi mesaj!
  6. Evde böğürtlen reçeli nasıl yapılır?
  7. Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla..
  8. Muzlu tavuk göğsü tarifi
  9. Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı
  10. Peynirli çörek nasıl yapılır?
  11. İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan..
  12. Borsa günü düşüşle tamamladı
  13. Yağ mantısı nasıl yapılır?
  14. Gaziantep'te Hint keneviri..
  15. Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne..
  16. Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması
  17. Çocuklarda iştahsızlık neden olur?
  18. İngilizlerin Erdoğan rahatsızlığı
  19. İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!
  20. Üzerinden kasten arabayla geçilen..
Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!